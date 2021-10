Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Lieferwagen ausgebrannt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21.10.2021, brannte ein Lieferwagen in der Schweriner Straße, in Höhe der Wismarer Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Lastkraftwagen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen.

Die Schweriner Straße war für die Dauer des Einsatzes bis 00:45 Uhr gesperrt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 23:20 Uhr und 23:25 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell