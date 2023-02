Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz

Ochtrup (ots)

Aus einem geparkten Pkw haben unbekannte Täter am Dienstag (14.02.) eine größere Menge Bargeld entwendet. Ein 88-jähriger Ochtruper stellte seinen orangefarbenen Ford auf dem Parkplatz an der Laurenzstraße, zwischen den Hausnummern 26 und 30, ab. Gegen 11.00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Mann sich dem Auto näherte und sich an die Beifahrerseite lehnte. Danach habe es ein lautes Geräusch gegeben und der Mann habe durch das Fenster in das Fahrzeug gegriffen. Der unbekannte Täter ging danach zu einem schwarzen Mercedes-Benz, C-Klasse, an dem ein weiterer Mann wartete. Beide flüchteten mit dem Fahrzeug, dass ein Hamburger Kennzeichen hatte (HH) in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Ford eine Ledermappe, in der sich ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag befand. Die beiden Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet. Der Mann, der am Ford gesehen wurde, trug außerdem eine schwarze Mütze und eine blaue Daunenjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155. An dieser Stelle möchte die Polizei noch mal eindringlich darauf hinweisen: Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Taschen oder ähnliches in ihrem Fahrzeug zurück. Nehmen Sie die Sachen immer mit aus dem Auto, auch wenn Sie nur kurz das Fahrzeug verlassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell