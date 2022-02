Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit Flucht -

Diez (ots)

Die Polizeiinspektion Diez sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem sich der Verursacher unerlaubterweise vom Unfallort entfernt hat:

In der Nacht zum Montag (21.02.2022) war auf einem Gelände hinter der Limburger Straße in Diez, Höhe Haus Nr. 6, ein weißer VW Caddy mit Koblenzer Kennzeichen abgestellt. Durch ein bis dato unbekanntes Kfz - vermutlich ein türkisblauer Lkw oder ein sonstiges Nutzfahrzeug - wurde der VW so am Fahrzeugheck beschädigt, dass die Heckscheibe zersprang.

