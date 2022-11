Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Opelfahrer fährt gegen Verkehrszeichen und flüchtet

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Widukindstraße/Kerssenbrockstraße;

Unfallzeit: 11.11.2022, 19.10 Uhr;

Mit quietschenden Reifen geflüchtet ist der Fahrer eines grauen Opels nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Vreden. Gegen 19.10 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Unbekannte aus der Kerssenbrockstraße kommend gegen ein Verkehrszeichen auf der Widukindstraße gefahren war. Der Hinweisgeber ergänzte, dass kurz vor dem Geschehen der spätere Flüchtige mit einem mit Holz beladenen Anhänger in die Kerssenbrockstraße gefahren sei, um dann ohne, augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit, zurückgekommen sei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

