Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Fahrradgeschäft

Westerkappeln (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (14.02.2023), 18.00 Uhr und Mittwoch (15.02.2023), 08.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft am Gartenkamp eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände. Dann schlugen sie die Scheibe eines Büroraumes ein und drangen so in das Gebäude ein. Vom Büro aus gelangten sie in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand neun E-Bikes. Die Höhe des Schadens wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

