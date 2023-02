POL-BO: Verkehrsunfallstatistik 2022: Einladung zur Pressekonferenz beim Polizeipräsidium Bochum

Herne (ots) - Die Kripo ermittelt wegen eines Einbruchsdelikts am frühen Freitagmorgen, 24. Februar, in einer leerstehenden Wohnung in Herne-Holsterhausen. Um kurz nach Mitternacht brachen mehrere Täter die Tür der derzeit freistehenden Wohnung an der Dorstener Straße auf und durchsuchten alle Räume. Ein Hausbewohner (30) wurde auf die Geräusche aufmerksam. Als er sich bemerkbar machte, schlugen die Täter auf ihn ...

mehr