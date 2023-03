PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei in Wiesbaden - 76 Jahre alte Frau aus Eltville vermisst,

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Eltville am Rhein, Scharfensteinstraße,

Mittwoch, 01.03.2023, 08:00 Uhr

(fh)Seit Mittwoch, wird die 76 Jahre alte Claudia Friedel aus Eltville am Rhein vermisst. Frau Friedel kehrte am Mittwochmorgen nach einem Reha-Termin nicht zu ihrem Wohnhaus in der Scharfensteinstraße zurück. Auch einem Anschlusstermin kam die Eltvillerin nicht nach. Aufgrund bestehender gesundheitlicher Probleme muss davon ausgegangen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Frau Friedel ist circa 170 cm groß, hat eine normale Statur und kurze, graue Haare. Sie trug zuletzt eine türkise Jacke, eine braune Cordhose und führte eine dunkelblaue Handtasche mit sich. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell