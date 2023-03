POL-PPRP: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (28.02.2023), gegen 16:45 Uhr, wird die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt gerufen, da aus einer Wohnung Hilferufe zu hören seien. Eine 39-Jährige hatte in einem Streit ihren Lebensgefährten und ihre Mutter angegriffen und leicht verletzt. Darüber hinaus verletzte sich die 39-Jährige auch selbst. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, war die 39-Jährige aggressiv und ließ sich nicht ...

