Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: DEIG-Einsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.02.2023), gegen 16:45 Uhr, wird die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt gerufen, da aus einer Wohnung Hilferufe zu hören seien. Eine 39-Jährige hatte in einem Streit ihren Lebensgefährten und ihre Mutter angegriffen und leicht verletzt. Darüber hinaus verletzte sich die 39-Jährige auch selbst. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, war die 39-Jährige aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Sie reagierte auch auf mehrfaches Zureden und Androhung das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) einzusetzen nicht. Die Polizisten mussten schließlich das DEIG einsetzen, um die Frau fesseln zu können. Da die Frau sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

