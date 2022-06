POL-HK: Oerbke: Motorradfahrer auf Platzrandstraße gemessen

PI Heidekreis (ots) - 1. Munster In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte im Mittelweg in Munster den linken Außenspiegel an einem schwarzen VW Polo. Die Nacht drauf wurde in der Straße Am Hanloh die Heckscheibe eines VW Golf Plus mit Bierflaschen eingeworfen. Sachdienliche Hinweise hierzu ...

