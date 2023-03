POL-PPRP: Mit Softairwaffe gedroht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (28.02.2023), gegen 12:30 Uhr, sprang ein Hund auf der Bgm.-Grünzweig-Straße gegen ein fahrendes Auto. Eine Person wollte mit dem Hund die Straße in Richtung Friedenspark überqueren, als der Hund gegen das vorbeifahrende Auto eines 23-Jährigen sprang. An dem Auto wurde der Lack zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Person lief mit dem Hund weiter. ...

