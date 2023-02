Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

Als eine Busfahrerin in der Deutsche Straße am 27.02.2023, gegen 08:45 Uhr, verkehrsbedingt stark bremsen musste, wurden eine 53-Jährige sowie ein bislang unbekanntes Kind verletzt. Die 53-Jährige wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Wer kann Hinweise zu dem Kind geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

