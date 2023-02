POL-PPRP: Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) - Korrektur zur Pressemeldung vom 27.02.2023, 9.26 Uhr https://s.rlp.de/9avm2 In der zuvor veröffentlichten Pressemeldung handelt sich um den Giulini-Parkplatz in Ludwigshafen und nicht um den Giuliniplatz in Ludwigshafen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

