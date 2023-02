Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Mülleimer in Schule

Ludwigshafen (ots)

Ein Brand in einer Schule in der Mühlaustraße wurde am 27.02.2023, gegen 19:30 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Chemiesaal der Schule ein Mülleimer gebrannt hatte. Im Raum entstand durch Rußentwicklung sowie durch Hitzeentwicklung unmittelbar um den Mülleimer herum Sachschaden. Dieser wird aktuell auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

