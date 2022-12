Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch während Bewohner schlief

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Kindergartenstraße in eine Wohnung eingebrochen, während einer der Bewohner in seinem Zimmer schlief. Die zwei anderen Mitbewohner waren außer Haus. Die Täter verschafften sich vermutlich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sie entwendeten aus einem Zimmer einen PC, zwei hochwertige Paar Schuhe, ein Mobiltelefon und Kopfhörer. Ob sie den Schlafenden in seinem Zimmer bemerkten, ist nicht geklärt. Die restlichen Zimmer wurden durch die Täter nicht durchsucht. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

