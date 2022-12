Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen als Prüfungsvorbereitung

Kaiserslautern (ots)

Als Vorbereitung auf ihre Prüfung haben angehende Polizisten am Mittwoch in der Mannheimer Straße Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr wurden insgesamt 20 Fahrer erwischt, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit von 50 km/h hielten. Die meisten (12) kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Acht Fahrer lagen so deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen. Der Spitzenreiter im negativen Sinn lag bei 102 km/h, war also doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen ergaben sich weitere Beanstandungen bei der Kontrolle: 15 Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie ihre Papiere nicht dabei hatten, das Warndreieck, die Warnweste oder der Verbandkasten fehlte, oder ihr Fahrzeug Mängel an der Beleuchtungsanlage aufwies. Ein Fahrradfahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt. Zwei Lkw-Fahrer erhielten eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung. Bei einem Fahrzeug waren die Kennzeichen nicht angebracht - hier droht dem Fahrer ein Bußgeld. Darüber hinaus wurde an einem Auto eine abgelaufene Plakette für die Hauptuntersuchung festgestellt - auch dieser Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |elz

