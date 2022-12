POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat den Golf beschädigt?

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann fuhr um kurz nach acht Uhr die Opelstraße in Siegelbach entlang. In Höhe der Sportheimstraße kam er mit seinem Opel Corsas von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und krachte in einen Hyundai i10, der aus der Sportheimstraße in die Opelstraße abbiegen wollte. Der Corsa kam an ...

