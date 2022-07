Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: In der S-Bahn attackiert - Geschädigter gesucht

Berlin - Neukölln (ots)

Sonntagmittag griffen zwei Männer einen bislang Unbekannten in der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Neukölln an.

Gegen 12 Uhr fuhren das Opfer sowie die beiden 36- und 52-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S41. Aus noch unbekannter Ursache gerieten die drei Männer in einen Streit. In der Folge schlugen und traten der deutsche sowie der polnische Staatsangehörige auf den Unbekannten gemeinschaftlich ein. Beim Halt am S-Bahnhof Neukölln stießen sie ihn aus der S-Bahn.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer ein. Der 36-jährige deutsche Staatsangehörige wurde außerdem bereits per Haftbefehl wegen Bedrohung gesucht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist die Bundespolizei auf der Suche nach dem Geschädigten.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

