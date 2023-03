Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hund verursacht Schaden - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (28.02.2023), gegen 12:30 Uhr, sprang ein Hund auf der Bgm.-Grünzweig-Straße gegen ein fahrendes Auto. Eine Person wollte mit dem Hund die Straße in Richtung Friedenspark überqueren, als der Hund gegen das vorbeifahrende Auto eines 23-Jährigen sprang. An dem Auto wurde der Lack zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Person lief mit dem Hund weiter. Die Person konnte nicht beschrieben werden. Der Hund soll weiß-graues Fell gehabt und eine gelbe Weste getragen haben.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf den Hund oder seinen Besitzer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

