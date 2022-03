POL-GM: Raub auf Tankstelle

Lindlar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, den 20.03.2022 gegen 17:50 Uhr erlitt ein Autofahrer schwerste Verletzungen in Lindlar. Der 63jährige Mann aus Lindlar befuhr die " Kölner Straße" in Richtung Innenstadt in Höhe des Parkbads und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen Baum. Dabei zog er ...

mehr