PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Alkoholisiert gefahren - Zeugen gesucht +++ Fahrzeug in Vollbrand +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Alkoholisiert gefahren - Zeugen gesucht, B 54 von Wiesbaden nach Taunusstein-Hahn, Freitag, 03.03.2023, 00:20 Uhr bis 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zog die Polizei einen Mann aus dem Verkehr, der zuvor alkoholisiert von Wiesbaden nach Taunusstein-Hahn unterwegs gewesen war. Gegen 00:20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er hinter einem schlangenlinienfahrenden roten Audi A5 herfahren würde. Dieser befahre aktuell die B54 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein und sei bereits zwei Mal in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin gelang es einer Streife, das beschriebene Fahrzeug in der Aarstraße in Hahn anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Schnell zeigte sich, dass der 57-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp 1,4 Promille. Daraufhin musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nachdem im Anschluss Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden waren, durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Die Polizei sucht nun Autofahrerinnen und Autofahrer, denen der rote Audi in der Nacht auf ihrer Fahrspur entgegenkam und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Fahrzeug in Vollbrand, Taunusstein-Neuhof, B 417, Donnerstag, 02.03.2023, 18:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend stand ein Fahrzeug zwischen Taunusstein-Neuhof und der Siedlung Platte in Vollbrand. Gegen 18:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur B 417 gerufen, da mehrere Verkehrsteilnehmer dort ein brennendes Fahrzeug festgestellt hatten. Vor Ort hatten sich die Insassen des BMW bereits eigenständig aus dem brennenden Fahrzeug begeben. Ihren Aussagen folgend habe das Fahrzeug noch beim Fahren plötzlich angefangen zu brennen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Neben der Feuerwehr und der Polizei kam auch die zuständige Straßenmeisterei zum Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: B 54, Gemarkung Bad Schwalbach Freitag: B 42, Gemakrung Oestrich Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell