POL-RTK: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt +++ Unfall mit Promille +++ Wahlplakat angezündet +++ Holzbank entwendet +++ Mann angegriffen +++ Pkw zerkratzt

1. Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Waldems, L3011, Samstag, 04.03.2023, 17:30 Uhr

Am Samstagabend wurde ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt. Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer aus Bad Soden kollidierte mit seiner KTM auf der Strecke zwischen Bermbach und Esch in der Abenddämmerung mit einem Reh. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L3011 war für die Zeit der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

2. Unfall mit Promille

Hünstetten, Hessenstraße, Sonntag, 05.03.2023, 05:10

Ein lauter Knall schreckte die Anwohner in der Görsrother Hessenstraße am frühen Sonntagmorgen aus dem Bett: Ein 21 Jahre alter Görsrother war mit seinem VW-Kleinbus ungebremst auf einem geparkten Nissan mit Anhänger geprallt. Bei dem Unfall wurde der junge Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der VW-Kleinbus musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 EUR.

3. Wahlplakat angezündet

Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, Freitag, 03.03.2023, 22:30 Uhr

Am späten Freitagabend wurde in der Eltviller Sonnenbergstraße ein an einer Straßenlaterne befestigtes Wahlplakat angezündet und vollständig zerrstört.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Telefon 06123 90900.

4. Holzbank entwendet

Idstein, Weiherwiese, Samstag, 18.02.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 19.02.2023, 08:00 Uhr

Bereits am Faschingswochenende wurde in der Straße Weiherwiese in Idstein vor einem Wohnhaus eine Holzbank entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter Telefon 06126 93940.

5. Mann angegriffen

Taunusstein, Parkplatz REWE-Center/Überführung B54, Samstag, 04.03.2023, 21:00 Uhr

Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz des REWE-Centers, in Höhe der Fußgängerüberführung B54, zu einem körperlichen Übergriff auf einen 48 Jahre alten Taunussteiner. Das Opfer gab an, dass es von zwei Jugendlichen auf dem Parkplatz angegriffen worden sei. Nähere Angaben konnte er nicht machen. Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Telefon 06124 70780.

6. Pkw zerkratzt

Idstein, Panoramaweg, Freitag, 03.03.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 09:30 Uhr

Unbekannte zerkratzten vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Eschenhahn mutwillig die Beifahrerseite eines geparkten Mercedes Coupe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter Telefon 06126 93940.

