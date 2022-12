POL-HI: Elektrowerkzeuge bei Pkw-Aufbruch entwendet

Hildesheim (ots) - (hau)Eime In den frühen Morgenstunden des 19.12.2022 stellte ein Anwohner auf dem Weg zur Arbeit gegen 05.25 Uhr einen Brand auf einem Grundstück im Pastor-Bauer-Weg in Eime fest. Hier war ein Holzstapel von ca 4m³ in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei Elze und den Feuerwehren aus Eime und Banteln stand dieser bereits in Vollbrand. Die angrenzende Garage nebst Inventar wurde hierdurch nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein ...

mehr