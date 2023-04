Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dieb klaut Geld aus Umkleidekabine- Hinweise erbeten

Rottweil (ots)

Opfer eines Taschendiebes ist ein Mann am Freitag, gegen 16.30 Uhr, in einem Modegeschäft in der Hochbrücktorstraße geworden. Ein Unbekannter klaute einem 28-Jährigen insgesamt 90 Euro aus seinem Geldbeutel, den er für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in einer Umkleidekabine liegen ließ. Anschließend rannte der Dieb in Richtung Friedrichsplatz davon. Zu dem Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, schlank, schwarzes Haar und dunkler Teint. Er trug weiße Sneakers mit rosa Schnürsenkeln, eine schwarze Jacke von North Face sowie ein schwarzes Basecap. Auf der Mütze hatte der Mann eine große eckige Designersonnenbrille.

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

