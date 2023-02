Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Falschfahrer auf der A5, PM Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 11:18 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der BAB 5. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist der Fahrer eines PKW´s in falscher Fahrtrichtung auf die Fahrbahn in Richtung Darmstadt aufgefahren. Nach ca. 200 Metern bemerkte er offenbar seinen Fehler und versuchte sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem zweiten PKW der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Durch den starken Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge komplett zerstört. Das Trümmerfeld des Unfalls verteilt sich auf ca. 200 Meter. Der Unfallverursachende Fahrer wurde mit Brustverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Bei der Beifahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste besteht nach jetzigem Kenntnisstand Lebensgefahr. Der Rettungsdienst , Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Kurzfristig wurde die BAB 5 auch in Fahrtrichtung Süden für die Rettungskräfte gesperrt. Unter anderem war auch ein Hubschrauber des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden dauert momentan noch an, da zur Unterstützung der Polizei ein Gutachter noch hinzugezogen wird.

