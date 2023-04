Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Autofahrer verliert Ladung- Rund 5.000 Euro Blechschaden

Zimmern ob Rottweil (ots)

Schlecht gesicherte Ladung waren die Ursache für einen Unfall, den ein Autofahrer am Freitagmittag, gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Lackendorf und Zimmern verursacht hat. Ein 34-jähriger Sprinter-Fahrer war mit einem Anhänger in Richtung Zimmern unterwegs. Der Mann transportierte auf dem Anhänger Hirth Verkehrsschilder. Im Bereich des Hochwaldes fiel eines der Schilder von der Ladefläche herunter. Ein dahinterfahrender 49-Jährigen kann mit einem Audi TT dem heruntergefallenen Verkehrsschild nicht mehr ausweichen, kollidierte mit diesem und überfuhr es noch im weiteren Verlauf. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Audi ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

