POL-PPMZ: Polizei überwacht Schulwege - berät zu richtiger Kindersicherung in Autos - Fake News wegen Kinderansprecher!

Mainz-Neustadt (ots) - Ein 38-jähriger Mann sorgte am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz am Stadthaus in der Kaiserstraße. Der Mann wollte gegen 15:29 Uhr stark betrunken in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung. Nachdem er vom Sicherheitsdienst angesprochen und gefragt wurde, was denn sein Anliegen sei, wurde der aggressiv und gab an zum Sozialamt zu wollen. Auf Grund seines Verhaltes und Zustandes, wurde der Mann gebeten zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu ...

