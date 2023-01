POL-PPMZ: Transporter ausgebrannt

Ingelheim/Heidesheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am Dienstagmorgen in Heidesheim. Gegen 10:39 Uhr war eine 68-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi auf der Mainzer-Straße, der Ortsdurchfahrt in Heidesheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Mocca. Nach dem Zusammenstoß stieg die 68-jährige noch ...

mehr