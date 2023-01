Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hund rennt auf den Fahrradweg - Radfahrer verletzt

Mainz-Neustadt (ots)

Ein Fahrradfahrer musste am Montagabend mit Knochenbrüchen in eine Klinik eingeliefert, nachdem ihm ein Hund vors Rad gelaufen war. Gegen 18:55 Uhr befuhr der 58-jährige Ingelheimer mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß den vorgeschriebenen Fahrradweg der Hattenbergstraße aus Fahrtrichtung Kaiser-Karl-Ring kommend in Richtung Zwerchallee. Zu diesem Zeitpunkt überquerte der 42-jährige Hundehalter mitsamt seinem freilaufenden Hund die Hattenbergstraße. Der Hund lief in einiger Entfernung zu seinem Herrchen zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch und stand so plötzlich auf dem Fahrradweg. Um nicht mit dem Tier zusammenzustoßen leitete der 58-Jährige eine Vollbremsung ein, kam hierbei aber zu Fall. Er zog sich Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell