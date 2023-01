Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim, Fußgängerin überquert Gleise - Unfall mit Straßenbahn

Mainz (ots)

Gegen 10:15 Uhr kommt es an der Haltestelle Bruchspitze zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer 14-jährigen Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die Fußgängerin die Gleise kurz vor einer einfahrenden Straßenbahn. Trotz einer Notbremsung der Straßenbahn kommt es zu einem Zusammenprall. Die Fußgängerin erleidet dabei Prellungen und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war bis ca. 11 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell