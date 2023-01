Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Sonntag, den 08.01.2022 gegen 15:00 Uhr in Mainz Gonsenheim in der Kapellenstraße. Die gerade mal zweistündige Abwesenheit der Bewohner nutzen der oder die bislang unbekannten Täter aus, um durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchsuchten und durchwühlten sie Zimmer und Einrichtungsgegenstände nach potentiellem Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Mainzer Kriminalpolizei führte eine Spurensuche am Tatort durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell