Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Montagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Gonsenheim eingebrochen. Die Täter gelangten über das Hoftor zunächst auf das Grundstück in der Heidesheimer Straße und machten sich zunächst an der Garage zu schaffen. Mit einem hier entnommenen Gartengerät, schlugen sie dann die Fensterscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Die Einbrecher durchwühlten das gesamte Haus und flüchteten hiernach in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt und erste Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell