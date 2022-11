POL-DN: Drei Bagger beschädigt

Jülich (ots) - Auf der Raststätte Ruraue-Ost an der A4 bei Jülich haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (12.11.2022) Diesel aus einem Lkw abgepumpt. Der Fahrer schlief währenddessen in der Fahrerkabine. Der oder die Täter waren zwischen 23:00 Uhr am Freitag und 06:00 Uhr am Samstag an dem Fahrzeug zugange. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel und konnten so rund 600 Liter Diesel entwenden. Neben Beute im ...

mehr