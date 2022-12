Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Sta Hagen, des PP Hagen und der KPB EN-Kreis - Mann übergießt seinen Vater mit Benzin und entzündet die Flüssigkeit - Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt

Schwelm (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagmorgen (08.12.2022) in Schwelm einen 34-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, seinen Vater mit Kraftstoff übergossen und anschließend in Brand gesetzt zu haben. Nach einem innerfamiliären Streit mit seinen Eltern verschaffte sich der Beschuldigte einen mit Benzin gefüllten Kanister. In der elterlichen Wohnung goss er sodann die brennbare Flüssigkeit über seinen 64-jährigen Vater und entzündete diese. Anschließend flüchtete der 34-Jährige vom Tatort. Der ebenfalls in der Wohnung anwesende Mutter des Tatverdächtigen gelang es, die Flammen zu löschen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort und nahmen ihn vorläufig fest. Der Vater erlitt Brandverletzungen 2. Grades und wurde in eine Klinik eingeliefert. Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat noch am Tattag die Ermittlungen übernommen. Am heutigen Freitag (09.12.2022) beantragte die Hagener Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes. Er wird noch heute der Haftrichterin vorgeführt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell