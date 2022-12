POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Versuchter Motorrad-Diebstahl

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der B525 am Mittwoch (07.12.22) einen beteiligten Autofahrer. Auf dem Teilstück in der Bauerschaft Harle wollte ein Lkw-Fahrer gegen 6.35 Uhr rückwärts in eine Einfahrt fahren. Dafür musste er die Fahrbahn des Gegenverkehrs queren. Ein unbekannter Fahrer war in einem schwarzen Auto in Richtung Coesfeld unterwegs. Das Fahrzeug fuhr gegen die hintere linke ...

