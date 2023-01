Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Schleusingen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in ein Bürogebäude in der Schlachthofstraße in Schleusingen ein. Im Inneren angelangt liefen sie zu einem Büroraum, brachen die dort befindlichen Schränke auf und suchten nach Verwertbarem. Sie fanden eine kleine Menge Münzgeld und flüchteten danach vom Tatort. Ein Sachschaden von ca. 800 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion in Hildburghausen zu melden.

