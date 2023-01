LPI-SHL: Auf die Seite gekippt

Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag den Lack eines VW, der in der Kalkofenstraße in Bad Salzungen geparkt war. Er ritzte mit einem Gegenstand ein Symbol in den Lack des hinteren rechten Kotflügels. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr