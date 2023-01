Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frau verstirbt nach Verkehrsunfall

Ingelheim/Heidesheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am Dienstagmorgen in Heidesheim. Gegen 10:39 Uhr war eine 68-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi auf der Mainzer-Straße, der Ortsdurchfahrt in Heidesheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Mocca. Nach dem Zusammenstoß stieg die 68-jährige noch selbstständig aus ihrem Fahrzeug aus, brach aber dann auf der Straße zusammen. Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Heidesheim, begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die in der Folge vom Rettungsdienst fortgeführt wurden, aber letztlich erfolglos blieben. Der 76-jährige Fahrer des Opel Mocca blieb unverletzt. Ob es bei der verstorbenen 68-Jährigen bereits vor dem Unfall zu einem Medizinischen Notfall kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Ingelheim hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und es wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ortsdurchfahrt Heidesheim musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 13:35 Uhr voll gesperrt werden.

