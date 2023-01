Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe im Geschäft

Mainz-Altstadt (ots)

Zwei Trickdiebe erbeuteten am Mittwochnachmittag einen dreistelligen Geldbetrag in einem Mainzer Feinkostgeschäft. Gegen 15:30 Uhr betrat das Diebespärchen, ein Mann und eine Frau, das Geschäft in der Mainzer Innenstadt. Der Mann nahm Ware aus dem Regal und wollte diese an der Kasse bezahlen. Seine mutmaßliche Komplizin hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Eingangsbereich des Geschäftes auf. Der Mann bezahlte die Ware mit einem großen Geldschein und bekam hierfür Wechselgeld ausgehändigt. Danach fragte er, ob er das Wechselgeld in einer anderen Währung ausgezahlt bekommen könnte. Als die Mitarbeiterin des Geschäftes dies verneinte, wollte der Mann vom Kauf zurücktreten und den Geldschein wieder zurückhaben. Ihm wurde der Schein wieder ausgehändigt und er gab im Gegenzug das erhaltene Wechselgeld an die Mitarbeiterin zurück. Während der Transaktionen verwickelte der Mann die Mitarbeiterin dauerhaft in ein Gespräch und verließ anschließend zusammen mit der Frau das Geschäft. Als die Mitarbeiterin das Wechselgeld anschließend nochmals genau zählte, stellte sich heraus, dass der Mann einen dreistelligen Betrag einbehalten hatte.

Das Diebespärchen konnte wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

- Männlich - ca. 50 Jahre alt - kräftige Statur - dicker Bauch - OP-Maske - schwarzes Basecap, - Schwarze Jacke mit Mütze - grauer Pullover - graue Jogginghose - schwarze Turnschuhe

Begleiterin:

- weiblich - ca. 50 Jahre alt - kräftige Statur - OP-Maske - Wollmütze - rosa Jogginganzug - schwarze Weste, - weiße Turnschuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch online unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell