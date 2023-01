Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer am Stadthaus

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 38-jähriger Mann sorgte am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz am Stadthaus in der Kaiserstraße. Der Mann wollte gegen 15:29 Uhr stark betrunken in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung. Nachdem er vom Sicherheitsdienst angesprochen und gefragt wurde, was denn sein Anliegen sei, wurde der aggressiv und gab an zum Sozialamt zu wollen. Auf Grund seines Verhaltes und Zustandes, wurde der Mann gebeten zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu kommen, darüber hinaus war zu diesem Zeitpunkt auch niemand mehr im Dienst, der sich um sein Anliegen hätte kümmern können. Hierauf reagierte der 38-Jährige noch aggressiver und ging auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los. Der Mann wurde nach draußen gebracht, wehrte sich dagegen vehement und verletzte hierbei einen der Sicherheitsmitarbeiter. Beim Eintreffen der alarmierten Funkstreifen konnte der Mann zunächst beruhig werden. Er hatte extreme Stimmungsschwankungen und einen Alkoholwert von rund 3 Promille. Im Anschluss wurde er in eine Klinik eingeliefert. Der 38-Jährige war in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise aufgefallen und muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

