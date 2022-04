Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrerin angefahren

Paderborn-Sande (ots)

Bei einem Unfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Mittwochmorgen eine 47-jährige Pedelecfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 08:40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Sander Straße in Richtung Elsen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur gleichnamigen Sander Straße, die zu einem Lebensmittelparkplatz führt, wurde sie von einem Mercedes Benz erfasst und fiel zu Boden. Dessen 64-jährige Fahrerin wollte zuvor nach rechts auf die Sander Straße abbiegen. Die Pedelecfahrerin kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

