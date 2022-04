POL-PPRP: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 12.04.2022, versuchten in der Zeit von 18:15 - 20:00 Uhr Unbekannte eine Wohnungstür in der Dessauer Straße aufzuhebeln. Dies gelang nicht, so dass es lediglich zu einem Schaden (ca. 500 Euro) an der Wohnungstür kam. Wer hat mitbekommen, wie sich Unbekannte an der Wohnungstür zu schaffen machten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ...

