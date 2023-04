POL-AA: Aspach-Allmersbach a.W.: Hubschraubereinsatz nach Fahrzeugbränden

Aalen (ots) - Aalen: Eingeschlagene Scheiben bei der Agentur für Arbeit Erneut schlug ein Unbekannter mehr als 30 Scheiben am Gebäude der Agentur für Arbeit in der Julius-Bausch-Straße ein. Der Sachschaden, der am Sonntag gegen 17 Uhr bekannt wurde, wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, bei dem es sich um den Täter handeln ...

