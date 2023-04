Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzungen in LEA, Einbruch, Widerstand

Aalen (ots)

Ellwangen: Einsatz in der LEA

Am Dienstagmorgen musste die Polizei gleich zu zwei Einsätzen in die Landeserstaufnahmeeinrichtung ausrücken. Zunächst wurde gegen 1:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gemeldet, bei der ein Security-Mitarbeiter durch einen 37-jährigen Bewohner verletzt wurde. Ein erneuter Einsatz erfolgte gegen 2:35 Uhr, da einer der Beteiligten erneut zwei Mitbewohner bedrohte. Der aggressive Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik verbracht. Seine zwei 25 und 28 Jahre alte Kontrahenten wurden durch die Polizei in Gewahrsam genommen, da sie Drohungen gegenüber den Security Mitarbeiter aussprachen. Neben dem Sicherheitsdienst der Einrichtung war die Polizei mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

Aalen: Einbruch in Gaststätte

Durch ein Toilettenfenster verschaffte sich ein Einbrecher im Zeitraum von Sonntag, 22:35 Uhr bis Montag, 9 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße. Daraufhin entwendete er einen Tresor, indem sich mitunter mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Obergröningen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem ein 42-Jähriger am Montag bei seinen Eltern randalierte, kam es anschließend zum Widerstand gegen Polizeibeamte. Eine Streifenbesatzung wurde am Montagabend gegen 19 Uhr nach Buchhof gerufen, bei dem der Mann in seinem Elternhaus randalierte und sich völlig danebenbenahm. Als die Beamten eintrafen, verhielt er sich äußerst unkooperativ. Nachdem er widerwillig das Gebäude verlassen hatte, wurde er durch seinen Vater nach Hause gefahren. Während der Fahrt randalierte der Mann erneut und musste durch die Streifenbesatzung auf der Landstraße aus dem Fahrzeug entfernt werden. Hiergegen wehrte er sich massiv. Er schrie zudem die Beamten an, beleidigte sie fortwährend und versuchte nach ihnen zu treten. Der Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik verbracht.

