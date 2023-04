Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Überholmanöver gesucht - Radlader beschädigt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Gefährlich überholt

Der Fahrer eines Lkw mit slowenischer Zulassung befuhr am Dienstag gegen 10.20 Uhr die L 1115 in Richtung Backnang. Zwischen Kleinaspach und Großaspach fuhr er wiederholt einem vorausfahrenden Pkw Porsche in gefährlicher Weise sehr dicht auf. Zudem versuchte er den Vorausfahrenden trotz Gegenverkehr zu überholen und gefährdete auch den entgegenfahrenden Lkw-Fahrer. Zeugen der Vorfälle, insbesondere auch der Fahrer des entgegenfahrenden Lkw, sollten sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Weinstadt: Vandalismus

In der Straße Im Obenhinaus wurde auf einem Betriebsgelände die Fensterscheibe eines dort parkenden Radladers mutwillig eingeschlagen. Zudem wurde noch ein Bauzaun, über den sich die Täter Zugang zum Betriebsgelände verschafft haben, beim Überklettern verbogen. Bei dem Tatgeschehen, das zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verübt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu wird von der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 erbeten.

