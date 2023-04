Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kinder sexuell belästigt, Einbruch, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Sexuelle Belästigung

Zwei Kinder wurden am Dienstag beim Rettungszentrum in der Bischof-Fischer-Straße sexuell belästigt. Der elfjährige Junge und das zwölfjährige Mädchen hielten sich gegen 18.20 Uhr vor dem Haupteingang auf, als ein etwa 30 Jahre alter Mann hinzukam und nach dem Weg fragte. Nach kurzer Konversation umarmte er erst den Jungen, dann das Mädchen und küsste diese im Halsbereich. Die beiden drückten den Mann jeweils weg, woraufhin er sich schließlich in Richtung Innenstadt entfernte. Er wird von den beiden Kindern als Ausländer, vermutlich arabischer Herkunft mit dunklem Teint beschrieben. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze, schwarze, lockige Haare, Dreitagebart und trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit Fußballemblem. Er sprach teils Deutsch, teils Englisch und teils Arabisch.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 25-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr mit seinem Audi die Industriestraße. Beim Linksabbiegen in die Kochertalstraße missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls 25-jährigen BMW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aalen: Sachbeschädigung

Auf dem Marktplatz wurde bei einem dort abgestellten Mercedes die Scheibe eingeschlagen. Die Sachbeschädigung wurde am Mittwoch, gegen 6:20 Uhr, bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Einbruch in Tankstelle

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Heidenheimer Straße am frühen Mittwochmorgen, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht weiter Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Gegen 2 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich mindestens zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt über einen Getränkemarkt zu einer dortigen Tankstelle verschafften. Anschließend entwendeten sie eine Vielzahl an Zigaretten sowie Bargeld aus einer Kasse. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzten.

Ellwangen: Unfall beim Überholvorgang

Am Dienstag überholte gegen 09:45 Uhr eine 62-jährige Audi-Fahrerin einen auf der Franz-Rueff-Straße wartenden LKW eines 37-Jährigen. Zeitgleich setzte der LKW-Fahrer zum Abbiegen in ein Grundstück an, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Leinzell: Handbremse vergessen- 20.000 Euro Schaden

Ein Opel hat sich am Mittwochfrüh in der Alten Gmünder Straße selbständig gemacht und einigen Sachschaden angerichtet. Offenbar war der Opel des 20-Jährigen nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser gegen 3:15 Uhr das Gefälle hinabrollte und hierbei einen geparkten Seat touchierte. Der Seat wurde wiederrum durch dir Wucht des Aufpralls auf einen weiteren PKW geschoben. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Mögglingen: Sachbeschädigung

Durch zwei bislang Unbekannte wurde am Dienstag gegen 20:40 Uhr die Glasscheibe einer Turnhalle in der Heubacher Straße eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweis nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Bettringen: Fahrzeug übersehen

Als am Dienstag, gegen 17 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem VW von einem Firmengelände nach links in die Güglingstraße einfahren wollte, übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda einer 22-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß wobei geringer Schaden entstand.

Weiler: Unfall mit Moped

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Dienstag gegen 14:30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Moped auf einem Parkplatz in der Stümpfelbachstraße in das Heck eines Hyundai. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell