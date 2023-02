Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Schockanruf erfolgreich - mehrere tausend Euro erbeutet

Kraja (ots)

Der Betrugsmasche des sog. "Schockanrufs" fiel eine 88-Jährige am Mittwoch zum Opfer. Unter dem Vorhalt, dass die Tochter der Geschädigten einen Verkehrsunfall hätte, bei der eine schwangere Frau schwer verletzt worden sei, könne die Inhaftierung der Tochter durch eine Kautionszahlung von einem mittleren fünfstelligen Betrag abwenden. Wechselnde Anrufer "malträtierten" die ältere Dame verbal am Telefon und bewegten sie so zur Herausgabe von Bargeld. Einer der Anrufer sprach nur gebrochen deutsch. Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, erschien eine junge Frau bei der Geschädigten und holte das Geld ab. Danach entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung von Kraja und den umliegenden Ortschaften um die Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zur Geldabholerin geben können. Wer hat eine junge Frau in Kraja gesehen, die nicht in das Ortsbild passt. Wurden in der Ortlage Fahrzeuge gesehen, welche fremde Kennzeichen hatten. Haben sich Personen in dem Ort aufgehalten, die ein auffälliges Verhalten zeigten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Die Polizei weist nochmals nachdrücklich darauf hin, keine Geldgeschäfte am Telefon zu vereinbaren!

Handeln Sie keine Geldübergaben aus!

Wenn Sie unsicher sind, LEGEN SIE AUF! Kontaktieren Sie umgehend Ihre Vertrauenspersonen oder die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell