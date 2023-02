LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Fahndung nach flüchtigen Fahrzeug

Mühlhausen (ots) - Vermutlich versuchten in der vergangenen Nacht Unbekannte in Wohn- und Geschäftshäuser am Untermarkt in Mühlhausen einzubrechen. In allen bekannten Fällen wurden Hebelspuren an den Türen festgestellt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beute machten die Täter allerdings nicht. Durch die Polizei wurden umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. ...

