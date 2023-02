LPI-NDH: Ein breit gefächertes Angebot an nützlichen Informationen und Hilfe zum Schutze der Menschen in Nordthüringen.

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Nordthüringen (ots)

Die polizeiliche Beratungsstelle der Polizei Nordthüringen ist auch nach Übergabe der Amtsgeschäfte an Kriminalhauptkommissar (KHK) Ritschel weiterhin gut aufgestellt. Was im Jahr 2020 durch seinen Vorgänger Herrn Speiser begonnen wurde, konnte KHK Ritschel aber erst ab September 2022 wieder in seiner ganzen Bandbreite aufnehmen. Durch pandemiebedingte Einschränkungen mussten auch hier Präventionsveranstaltungen ruhen. Das war speziell für Schulen schwierig. Diese haben erfahrungsgemäß immer eine sehr hohe Nachfrage an Informations- und Handlungsbedarf bei Themen wie Mobbing, Sucht, Zivilcourage, Drogen, Fremdenfeindlichkeit oder Cybercrime. Nordthüringer Schulen bekommen daher durch die Präventionsstelle proaktiv entsprechende Informationspakete im Bereich Prävention zugestellt, um in ihrer Arbeit vor Ort unterstützt zu werden. Speziell in Zeiten der Pandemie war dies ein Rettungsanker und "Erste-Hilfe" zur Prävention für viele Schulen. Kriminalhauptkommissar Ritschel steht allen Bürgerinnen und Bürgern in den nordthüringer Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich mit seinen vielfältigen Informationsangeboten zur Verfügung. Prävention beginnt bei den Kleinsten und begleitet uns bis zu unseren ältesten Mitbürgern. Die Angebotspalette ist ebenso vielfältig, wie das Leben selbst. Auch besorgte Eigenheimbesitzer, die eine vor-Ort-Beratung zum Thema Einbruchschutz in all seinen Facetten benötigen, finden Hilfe. Und natürlich auch der nahezu allgegenwärtige Telefontrickbetrug, Enkeltrick oder Schockanruf ist Thema der Präventionsarbeit.

Zu jedem dieser Themen bietet Steffen Ritschel etwas in seinem Programm um Ängste zu nehmen und Handlungssicherheit zu schaffen. Informationsveranstaltungen, Telefongespräche, Broschüren und Anschauungsmaterial - man ist auf die unterschiedlichsten Arten zur Beratung bereit. Die Polizeiliche Beratungsstelle steht in all diesen genannten Themen, den Mitbürgern als Berater zur Verfügung. Schulen, Vereine, Seniorentreffs oder Einzelpersonen - das Angebot gilt für jeden. Auch die Präventionsmitarbeiter in den jeweiligen Polizeidienststellen vor Ort, nehmen sich möglicher Fragen oder Wünschen nach Veranstaltungen gerne an.

Die Polizeiliche Beratungsstelle in Nordthüringen ist zu erreichen unter:

Ansprechpartner: Kriminalhauptkommissar Ritschel

Telefon: 03631/96-1504

E-Mail. beratungsstelle.nordhausen.@polizei.thueringen.de

