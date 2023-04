Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Personen bei Unfall auf der Autobahn verletzt

Aalen (ots)

Rainau: Zwei Personen bei Unfall auf Autobahn verletzt

Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 13:40 Uhr die A7 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ulm zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Westhausen übersah er einen Rückstau aufgrund einer Baustelle und fuhr auf einen 61-jährigen Lkw-Fahrer auf. Hierbei wurde der 32-Jährige in seinem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 70 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Zuge der Bergungsmaßnahmen zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Sperrung in Fahrtrichtung Würzburg aufgehoben, in Richtung Ulm bleibt die Sperrung bis zur abgeschlossenen Bergung der beiden Lkws voraussichtlich für mehrere Stunden bestehen. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

